lunedì, 20 Ottobre , 25
sciopero-dei-treni-martedi-21-ottobre:-cosa-sapere
Sciopero dei treni martedì 21 ottobre: cosa sapere

Sciopero dei treni martedì 21 ottobre: cosa sapere

PoliticaSciopero dei treni martedì 21 ottobre: cosa sapere
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Martedì 21 ottobre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario.Lo stop durerà dalle 00:00 alle 23:59 e riguarderà solo il personale di manutenzione della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), cioè chi si occupa di binari, segnali e infrastrutture.

CHI SCIOPERA

L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI.Non partecipano macchinisti e capitreno di Trenitalia e Trenord, quindi i treni dovrebbero circolare, anche se potrebbero esserci ritardi o rallentamenti per la mancanza di interventi tecnici durante la giornata.

COSA FARE SE SI DEVE VIAGGIARE

I passeggeri dovrebbero controllare il proprio treno sul sito o sull’app di Trenitalia o Trenord, dove è pubblicata la lista dei treni garantiti. Per evitare code alle biglietterie, è consigliato comprare i biglietti online.

RIMBORSI E CAMBI

Chi non può viaggiare a causa dello sciopero può: chiedere il rimborso del biglietto (entro l’orario di partenza) oppure spostare il viaggio sul primo treno utile, senza costi aggiuntivi.Per i treni regionali, il rimborso va richiesto entro 24 ore prima dell’inizio dello sciopero.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.