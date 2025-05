Sciopero dei treni venerdì 23 maggio. A Napoli disposizioni speciali per il ‘match scudetto’

ROMA – Dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Inizialmente previsto per il 17 maggio, lo sciopero su sollecito dell’Autorità Garante era stato revocato e riprogrammato per non creare troppi disagi in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola, le finali degli Internazionali di tennis a Roma e per la prima messa di papa Leone XIV di domenica 18 maggio.

Come previsto dalla normativa sono garantite delle fasce orarie di tutela: i treni circoleranno regolarmente nelle fasce 6:00-9:00 e 18:00-21:00.

A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati USB e SGB, con un’adesione estesa anche ad alcune sigle minori. In parallelo, si svolgerà anche un’assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Ferrovie dello Stato, con astensione dal lavoro dalle 9.00 alle 17.00 esclusivamente per il personale di FS. “Lo sciopero- ricordano- può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

MATCH AL MARADONA, A NAPOLI GARANTITI TRENI METROPOLITANI 16-23:59

“Durante lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome dall’1 alle 24 di venerdì 23 maggio, a seguito dell’ordinanza emessa dal prefetto di Napoli saranno garantiti i treni metropolitani programmati e straordinari della fascia oraria 16-23:59” comunica il gruppo Fs. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della concomitanza dell’astensione collettiva con l’ultima partita del campionato di calcio di serie A che potrebbe concludersi con l’attribuzione dello scudetto al Napoli, con conseguente massiccio afflusso di persone in città e con evidenti profili di ordine e sicurezza pubblica.

