sabato, 6 Dicembre , 25

Kushner, il jolly di Trump per la pace tra Ucraina e Russia

(Adnkronos) - Un jolly a sorpresa per la...

“Ma quando finisce?”, i Mondiali 2026 e il sorteggio da incubo: tutte le ‘perle’

(Adnkronos) - "Speriamo che il sorteggio finisca per...

Elodie a Propaganda Live: “Non voterei Meloni, non ho mai votato Pd”

(Adnkronos) - "Un anno fa ho detto che...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente oggi 5 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...
sciopero-generale-12-dicembre,-stop-di-24-ore-contro-la-manovra:-cortei-in-tutta-italia
Sciopero generale 12 dicembre, stop di 24 ore contro la manovra: cortei in tutta Italia

Sciopero generale 12 dicembre, stop di 24 ore contro la manovra: cortei in tutta Italia

DALL'ITALIA E DAL MONDOSciopero generale 12 dicembre, stop di 24 ore contro la manovra: cortei in tutta Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta, la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. Sono inoltre previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia. 

 

Con la mobilitazione di venerdì prossimo, la Cgil, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di questo Paese, chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario. 

 

Dallo sciopero generale allo stop ai voli, tutte le proteste di dicembre
 

 

Tra le numerose manifestazioni in programma, la segreteria confederale nazionale della Cgil sarà impegnata come segue. 

Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze il cui concentramento è previsto alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo. 

Giuseppe Gesmundo sarà a Genova: concentramento presso la Stazione Marittima alle ore 9.00, a seguire corteo cittadino e comizio conclusivo davanti alla Prefettura, in Largo Lanfranco. Lara Ghiglione sarà a Ferrara: appuntamento in piazzale Medaglie d’Oro (Prospettiva) alle ore 9.30.  

Luigi Giove sarà a Napoli: concentramento in piazza del Gesù alle ore 9.00 e comizio conclusivo in piazza Municipio. Daniela Barbaresi sarà a Cagliari: manifestazione in Piazza del Carmine alle ore 10.00. Christian Ferrari sarà a Bari: concentramento in Piazza Massari alle ore 9.30, seguito dal comizio conclusivo in Piazza Libertà.  

Maria Grazia Gabrielli sarà ad Ancona: concentramento in Piazza del Crocifisso alle ore 10.00, quindi corteo e comizio conclusivo in Piazza del Papa. Francesca Re David sarà a Brescia: concentramento presso la fermata metro San Faustino alle ore 9.00, poi corteo e comizio conclusivo in Piazza Paolo VI. A Roma la manifestazione partirà alle ore 9.00 da Piazza Vittorio Emanuele II per terminare in via dei Fori Imperiali. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.