Sciopero per Gaza, migliaia di persone in piazza a Roma

Le immagini del corteo nel giorno dello sciopero generale

Roma, 22 set. (askanews) – Tantissimi studenti, lavoratori e associazioni: migliaia di persone sono scese in piazza a Roma nel giorno della mobilitazione di massa in Italia a sostegno dei palestinesi, con oltre 60 cortei organizzati in molte città e uno sciopero generale sostenuto da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb).Il corteo romano ha attraversato via Cavour per arrivare fino a Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini, fra decine e decine di bandiere palestinesi, striscioni e slogan come “Blocchiamo tutto”.

