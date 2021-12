Sciopero trasporto pubblico, a Roma ridotte corse di bus, metro e treni

ROMA – È in corso lo sciopero del trasporto pubblico nell’ambito dell’agitazione nazionale indetta dai sindacati Cgil e Uil. A Roma ecco la situazione sulla rete: Metro A attiva con riduzioni di corse. Metro B/B1 regolare. Metro C regolare. Ferrovia Roma-Lido attiva con riduzione di corse. Ferrovia Termini-Centocelle chiusa, Ferrovia Roma-Viterbo servizio metropolitano attivo con riduzione di corse e servizio regionale regolare. Servizio bus e tram con possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee fino alle 17. Lo comunica l’Agenzia di Roma per la Mobilità

