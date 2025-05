sciopero-treni,-5-mosse-per-sopravvivere

(Adnkronos) – Sopravvivere allo sciopero nazionale dei treni. Il prossimo è stato proclamato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie del gruppo FS per martedì 6 maggio.

A dare i suggerimenti all’Adnkronos/Labitalia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. 1) Gioca d’anticipo: riprogramma ora o mai più. Non aspettare lunedì sera per decidere. Se puoi, sposta già oggi i tuoi appuntamenti del 6 maggio o prenota subito mezzi alternativi. I posti su FlixBus, BlaBlaCar e voli low-cost stanno già esaurendosi e i prezzi saliranno nei prossimi giorni.

2) Diventa amico di altri viaggiatori (virtualmente). Iscriviti subito alle pagine Facebook, canali Telegram e gruppi WhatsApp delle associazioni pendolari della tua tratta. Sono loro ad avere le informazioni più aggiornate e affidabili sui treni che circoleranno davvero, ben prima dei comunicati ufficiali.

3) Il ‘piano B’ è il nuovo piano A. Non fare affidamento sui treni garantiti: spesso sono sovraffollati o saltano all’ultimo. Organizza fin da ora un car pooling con colleghi, prenota una stanza in città per la notte del 5, o chiedi di lavorare da remoto. La flessibilità è la tua migliore alleata.

4) Screenshot è il tuo mantra per i disservizi. Fotografa tutto: orari, cancellazioni, annunci. Ma soprattutto, scarica oggi i moduli di rimborso e salvali sul telefono. Durante lo sciopero i siti vanno in tilt e trovare la modulistica diventa un’impresa.

5) Trasforma il limone in limonata: ricordati che il rimborso è un tuo diritto, non una gentile concessione. Documentazione alla mano, insisti con fermezza. Le compagnie contano proprio sul fatto che molti rinuncino per sfinimento.

Consiglio bonus: se hai acquistato il biglietto online o tramite app, in molti casi il rimborso avviene automaticamente entro 30 giorni dalla cancellazione. Per i biglietti cartacei, dovrai compilare l’apposito modulo di rimborso disponibile sul sito della compagnia o presso le biglietterie.