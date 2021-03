Scomparsa Fumagalli Carulli, Assoedilizia: “Figura politica e culturale di spicco”

MILANO – Cordoglio da parte di Assoedilizia per la scomparsa di Ombretta Fumagalli Carulli. L’ex parlamentare democristiana viene definita dal presidente Achille Colombo Clerici “una delle figure politiche e culturali di spicco nella città di Milano e nel Paese”. Nata nel 1944 a Meda, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, “nella politica e nella cultura è stata una delle prime donne a impegnarsi con successo in un mondo allora dominio maschile”, ricordano da Assoedilizia.

“Il cordoglio è unanime- si legge nella nota- in particolare tra chi ne aveva apprezzato la profonda intelligenza e umanità: ed è grandissimo per chi l’ha conosciuta personalmente”. Laureata con lode in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano Fumagalli Carulli fu la prima donna in Italia a ricoprire una cattedra Universitaria di diritto canonico. Fu eletta quindi nel Consiglio Superiore della Magistratura (prima donna eletta dal Parlamento come componente del CSM) dove rimase fino al 1986.

Nel 1987 cominciò la sua carriera politica, venendo eletta nelle liste della Democrazia Cristiana a Montecitorio e ricoprendo numerosi incarichi ministeriali. Nel 1996 approdò al Senato, mentre nel 1999 è stata eletta presidente dell’Intergruppo Internazionale “Parlamentari per il Giubileo”. Dal 2003 era membro dell’Accademia Pontificia per le scienze sociali e presidente dell’Associazione Dossetti. Oltre a questo, Fumagalli Carulli ricopriva il ruolo di presidente della giuria del Premio Excellent per il turismo.

