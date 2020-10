Sconcerti: “Anno di transizione per la Juventus. Covid? Si cerca di limitare il danno”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio. Di seguito le sue parole.

Sconcerti: “La Juventus è in un anno di transizione”

“L’impressione che sto maturando è che la Juventus in questa stagione si sia dichiarata dentro che debba essere un rinnovamento, un transito. La rosa per puntare alla Champions c’è comunque, ma tra allenatore e scelte varie per il resto della rosa, anche quelle obbligate come Arthur, bisogna capire il valore che si ha, anche quello dei giovani”.

“Ora c’è il problema di campare, ma anche di trovare colpe e responsabilità. Davanti a una cosa inusitata, che coinvolge tutto il mondo, più che le cose da decidere c’è bisogno di realizzarle in fretta. E non vedo un Governo che fin qui abbia trovato soluzioni: tutti cercano di limitare il danno”.

