Sconcerti attacca Sarri: “I due rigori? La cosa peggiore da ascoltare in cento anni di Juve”

​”In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su ​Ronaldo e su ​Dybala. In Europa c’è un metro diverso e dobbiamo adeguarci” parole firmate da Maurizio Sarri, tecnico della ​Juventus, al termine della sfida persa contro il Lione. Parole che hanno destato scalpore perché estrapolate. In tanti hanno riportato solo la prima parte della frase (“In Italia ci sarebbero stati due rigori”), senza riportare la seconda parte. E via con le illazioni. Anche Mario Sconcerti scende in campo e critica… continua a leggere sul sito di riferimento