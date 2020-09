Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Canale21 in occasione de ‘Il Bello del Calcio’. Il giornalista ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa, la sfida in programma contro la Juventus ed, infine, la notizia della positività di 14 tesserati del Genoa al Coronavirus.

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI ALVINO SUL CASO GENOA

Sconcerti, l’analisi

“Con la Juve, il Napoli non giocherà così e non metterà Elmas, bensì Demme. Bisognerà vedere poi se gioca Lozano. Mertens io proverei a tenerlo centrale. 4-2-3-1? Il modulo scelto da Gattuso è il modo per permettere ad Osimhen di giocare e fa bene anche a Mertens ma dipende sempre dal contesto. Si giocherà in due modi, anche con il 4-3-3, come fanno tutti. Il modulo verrà scelto in base alla sfida. Osimhen? É esplosivo ed ha forza nei muscoli ma non riesce ancora a controllarla del tutto. Covid Genoa? A giugno quando il campionato è ripreso, i calciatori facevano la doccia in casa.

Cinque cambi? Li trovo fuori luogo e chiederei a Gravina il motivo. Prima c’era emergenza sanitaria e si giocava in estate, adesso no. Considero i cinque cambi una tassa sulle squadre meno ricche. Vince chi ha i cambi migliori che hanno solo le squadre ricche. Mi devono spiegare la necessità. Adesso il Genoa che avrà tanti calciatori coinvolti, dovendo fare una rosa di 15, ci rimette. Non si cura la malattia ma la si aggrava”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Sconcerti: “Contro la Juve giocherà Demme. Il 4-2-3-1 fa bene a Mertens” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento