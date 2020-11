Sconcerti critico nonostante il 4-0: “Il Napoli ieri non mi ha entusiasmato, vi spiego il motivo”

Mario Sconcerti, noto giornalista nonché editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a Canale 21 nel corso della trasmissione “Il bello del calcio” e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato rilevato dalla nostra redazione:

Ho visto Napoli Roma e devo dire che i giallorossi non hanno giocato una partita di livello. Allo stesso modo – prosegue – nemmeno il Napoli mi è sembrato così straordinario. Penso che i ragazzi di Gattuso fossero in una condizione superiorità rispeto agli avversari, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Sicuramente la squadra ha voluto omaggiare Maradona nel migliore dei modi. Il Napoli c’è sempre stato e lotterà per il vertice, deve solo trovare continuità di rendimento soprattutto tra le mura amiche.