Sconcerti: “De Laurentiis un grande presidente, Napoli grande perché gestito alla perfezione”

Il noto giornalista Mario Sconcerti TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ha parlato della ripresa del calcio italiano e dei primi risultati evinti, che permettono di dare un giudizio sulla stagione in corso.

Di seguito alcune delle sue considerazioni, anche sul Napoli:

Questa è la stagione più delicata. C’è stata la crescita forte della Lazio, più ridotta dell’Inter, il Napoli è tornato, mentre la stagione della Juve è continuata su alcuni errori precisi. È una squadra che deve ancora qualificarsi per i quarti di Champions. Ci sono stati dei segnali oggettivi che hanno detto che ha dei problemi, ma può risolverli. De Laurentiis? È un grande presidente, è uno dei pochi che tiene in attivo le sue società senza spendere troppo. Il Napoli è diventata una grande società perché è stata gestita in maniera perfetta.