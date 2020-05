Sconcerti: “Difficilmente vedremo Belotti al Napoli, per Cairo è incedibile”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, per parlare del calciomercato del Napoli e del possibile acquisto del Gallo Belotti. Secondo Sconcerti l’attaccante della Nazionale difficilmente lascerà il Toro, dato che per Cairo è praticamente incedibile. Il giornalista, inoltre, ha anche parlato di Sardar Azmoun.

LE PAROLE DI MARIO SCONCERTI

Queste le parole di Mario Sconcerti sul possibile trasferimento del Gallo Belotti al Napoli: “Non so perché parlano tanto di lui, da quello che so è incedibile. Non capisco queste voci, a dire il vero. Forse a qualcuno può far piacere che si muova, ma non lo cedono, è stato trattato anche da altre squadre ed hanno detto di no. Magari sto sbagliando, può darsi che davanti a delle super cifre Urbano Cairo ambi idea”.

IL POSSIBILE ARRIVO DI SARDAR AZMOUN

Il giornalista, inoltre, ha parlato dell’attaccante dello Zenit Azmoun: “Sinceramente non lo conosco, non l’ho mai visto giocare. In Europa ci sono tanti ragazzi molto forti, ma sono solo tentativi. Non so quali siano i vantaggi di un ‘tentativo’ rispetto ad una ‘certezza’ come l’attuale attaccante Arkadiusz Milik. Io mi terrei il polacco. Ricominciare il campionato è considerata una fortuna: pensiamo a quello, non al mercato. Parlare di mercato, ora come ora, sembra inutile. Il mercato, adesso, è un gioco anche più fesso di altre volte, perché ci sono due mesi da giocare”.

