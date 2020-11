Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato le sue impressioni sulla partita di ieri contro il Sassuolo nel proprio editoriale sul Corriere della Sera.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Sconcerti

“Non ci sono più motivi o ragioni tecniche per impedire al Milan di essere da scudetto. Questo non significa che ci riesca, ma può lottarci. E’ vero che dipende da Ibra, ma anche la Juve dipende da CR7, l’Inter da Lukaku e così via. Chi non dipende da nessuno è il Sassuolo che infatti ha vinto a Napoli senza l’attacco titolare. Il campionato è strano e diverso, e al momento sorride solo a rossoneri e neroverdi”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Sconcerti: “Il Sassuolo ha vinto senza l’attacco titolare, non dipende da nessuno” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento