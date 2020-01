Sconcerti: “Lobotka risolve i problemi del Napoli. Che ne sarà di Ghoulam?”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Tmw Radio per commentare l’affare Lobotka-Napoli e gli altri temi caldi di calciomercato e non solo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Se Lobotka è il giocatore che davvero sembra, avrebbe già risolto parecchio a metà campo. Ora vedremo cosa ne sarà di Ghoulam e Mario Rui, non ritenuto dalla piazza un giocatore da Napoli”.

Da Lobotka al calciomercato Inter, prossima avversaria del Napoli: il parere di Sconcerti

“L’Inter ha già colmato il gap con la Juventus, sono in testa alla pari. Con Vidal, non è favorita per lo scudetto ma prende un giocatore le cui caratteristiche mancano in rosa. L’Inter ha molte più motivazioni della Juve in campionato e le motivazioni sono importanti. Vidal è completo, maturo, sta bene fisicamente. Servirebbe a tutti, anche ai nerazzurri.

Scelte a centrocampo? Vidal è più mezzala, come Barella. Sensi può fare da riserva di Brozovic come regista ed è un trequartista importante. Io non farei a meno di Sensi, ma certo che Vidal e Brozovic sono più pronti di Sensi”.

