Mario Sconcerti, noto giornalista nonché editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Il collega, tra i vari argomenti trattati, ha analizzato anche l’attuale momento del Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Le considerazioni di Mario Sconcerti

“Domenica il Napoli ha segnato alla fine del match, ed è evidente che la squadra ha dei problemi. Del resto – prosegue Sconcerti – gli azzurri stanno giocando senza quattro centravanti. Mancano Osimhen, Mertens e Milik, ma anche Llorente che era fuori squadra. E’ ovvio che mancando certi calciatori, a lungo andare, possano emergere dei problemi. Gli azzurri hanno dei problemi in zona gol, la squadra è lenta e impacciata, senza considerare che c’è disordine in mezzo al campo. Non è un problema di qualità ma di caratteristiche. Ad ogni modo – chiosa Sconcerti – ci sono almeno tre squadre superiori al Napoli”.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Sconcerti molto duro sul Napoli: “Penso che almeno tre squadre siano superiori. Vi svelo i problemi degli azzurri” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento