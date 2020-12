Sconcerti si rivolge a Gattuso: “C’è un giocatore dell’Inter che va marcato a tutto campo!”

Mario Sconcerti, noto editorialista del Corriere della Sera ed ex opinionista Sky, è intervenuto a Canale21 nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio”. L’argomento trattato è il prossimo match di campionato tra Napoli e Inter. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

A mio avviso il Napoli non può rinunciare a un giocatore come Fabian Ruiz. Non sono affatto d’accordo con le probabili formazioni della partita che mi state proponendo dallo studio (dallo studio di Canale21, ndr). Vedo troppi mediani e non va bene. Uno come Fabian Ruiz è imprescindibile. Certo è vero che bisogna fermare sul nascere le sortite offensive dell’Inter, ma non puoi rinunciare ad attaccare. Il Napoli non deve controllare solo Lukaku ma anche Barella. E’ il giocatore italiano più forte e va marcato ovunque. Gattuso gli piazzerà certamente un giocatore per arginare le sue scorribande.