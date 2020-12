Mario Sconcerti, noto giornalista fiorentino nonché editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a Canale 21 nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio”. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Tra ieri e oggi si stanno dicendo tante, troppe cose sul Napoli, del resto dopo una prestazione simile è naturale commentare con grande animosità. A mio modo di vedere l’unico personaggio che non ha alcuna responsabilità nel crollo del Napoli è proprio il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Mai come quest’anno il presidente ha comprato tanto senza vendere nessuno. Ha tenuto in città tutti i calciatori più rappresentativi e ha continuato a rafforzare la squadra. Se difendiamo Insigne per l’espulsione di Milano signfica che forse manca la giusta mentalità per inseguire grandi traguardi. Le grandi squadre non ragionano così e non è vero – chiosa – che il Napoli non è partito per vincere il campionato. Il Napoli è una delle migliori squadre di Serie A”.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Sconcerti sta con De Laurentiis: “Ha speso tanto, non ha venduto i top player. Meritava altri risultati…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento