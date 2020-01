Sconcerti su Demme: “Ha messo ordine nel gioco, ma non ha cambiato il Napoli!”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso de Il Bello del Calcio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito alle prime prestazioni di Demme al Napoli. Il calciatore appare, secondo lui, un buon calciatore. Il problema, però, è che non va considerato l’uomo del cambiamento. Stando a quanto riferito, infatti, si tratta di un centrocampista funzionale ed utile alla causa azzurra.

Di seguito le sue parole.

LE PAROLE DI SCONCERTI

“La scorsa settimana non si era riusciti a trovare un motivo alle sconfitte del Napoli. Per me non c’erano rimedi, si trattava dell’effetto valanga. Ad un certo punto la valanga si ferma e mi sembrava che il Napoli stesse per arrivare al punto di fermare il tracollo.

Queste sono partite estremamente particolari, il Napoli le aveva già fatte come quelle con il Liverpool. Sono molto contento di aver visto una buona logica in campo ed un buon mediamo. Demme ha messo ordine nel gioco, sta coprendo uno spazio che non c’era. Si tratta di un calciatore utile, ma non deve essere considerato l’uomo che ha cambiato il Napoli.

Il segreto della partita di ieri è che la Juve aspettava il Napoli. Sarri si aspettava una squadra arrembante”.

