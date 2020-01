Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anche sul match tra Napoli e Inter, in programma lunedì sera al San Paolo alle 20.45.

Le parole di Sconcerti su Napoli-Inter

“E’ una partita molto importante per entrambe. La Champions è molto lontana. Battere l’Inter non sarà facile. E’ più facile battere la Juve ora, perché in campionato gioca con più sufficienza. L’Inter la vedo sempre sul pezzo”.

The post Sconcerti sul Napoli: “Non sarà facile battere l’Inter, la Champions è molto lontana” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento