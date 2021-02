Sconfitta per Atlanta nella notte Nba, solo 6 punti di Gallinari

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ad oltre 1300 spettatori, gli Hawks si sono arresi sul parquet della State Farm Arena ai Los Angeles Lakers per 107-99: finisce in perfetta parità il duello a distanza tra i bomber Anthony Davis e Trae Young (25 punti a testa; tra i padroni di casa, 6 punti in 20 minuti di impiego per l’azzurro Danilo Gallinari, a referto anche con 1 rimbalzo e 2 assist. Per i californiani si tratta del 12esimo centro su 14 partite disputate in trasferta. Ennesima battuta interna per i New Orleans Pelicans che,

