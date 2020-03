Carlotta Di Michele, ex funzionaria, tra il 2012 e il 2015 avrebbe riconosciuto ad amici e parenti somme non dovute ai danni del fisco. Introducendosi nel database inseriva sgravi e crediti d’imposta per migliaia di euro

"Sconti» sulle tasse agli amici Processo a funzionaria delle Entrate

