Sconto Irap per le società di calcio: escluse Juventus e Inter. Il motivo

In attesa di capire quale sarà il piano e il programma per l’eventuale rientro in campo, il Governo va incontro al mondo del calcio. Nel recente ‘Decreto Rilancio’ varato da Cdm del Governo del Premier Giuseppe Conte, infatti, sono previste anche delle agevolazioni fiscali per le imprese attraverso un importante sconto dell’Irap, che risulta però applicabile soltanto alle società che non hanno un volume di ricavi superiore ai 250 milioni di euro. Stando a quanto riferisce la redazione Calcio e… continua a leggere sul sito di riferimento