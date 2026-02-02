lunedì, 2 Febbraio , 26

Scontri a Torino, parla l’agente aggredito: “Mi hanno spinto giù, ho avuto paura”

(Adnkronos) - "Doveva essere una manifestazione pacifica, invece,...

Udinese-Roma, furia Gasperini su punizione assegnata a friulani (e sul gol): cos’è successo

(Adnkronos) - Polemiche e proteste in Udinese-Roma. Nella...

Bologna, è morta in ospedale la 12enne caduta venerdì scorso dal quarto piano

(Adnkronos) - E' morta la ragazzina di 12...

Travolto dal cemento, muore operaio in azienda in provincia di Roma

(Adnkronos) - Travolto dal cemento all'interno della Buzzi...
scontri-a-corteo-per-askatasuna,-un-arrestato:-“inorridito-da-aggressione-a-poliziotto”
Scontri a corteo per Askatasuna, un arrestato: “Inorridito da aggressione a poliziotto”

Scontri a corteo per Askatasuna, un arrestato: “Inorridito da aggressione a poliziotto”

DALL'ITALIA E DAL MONDOScontri a corteo per Askatasuna, un arrestato: "Inorridito da aggressione a poliziotto"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La procura di Torino sta valutando l’ipotesi di devastazione per gli scontri del 31 gennaio, durante la manifestazione per il centro sociale di Askatasuna. Intanto è arrivata la prima informativa della Digos.  

 

“Il mio assistito ha detto di aver partecipato alla manifestazione, ma si è dichiarato estraneo ai fatti contestati e, venuto a conoscenza dell’episodio capitato al poliziotto, si è detto inorridito prendendo le distanze dall’accaduto” ha detto all’Adnkronos l’avvocato Stefano Coppo, che difende uno dei due torinesi arrestati perché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale a seguito dei disordini ci sono verificati sabato scorso nel capoluogo piemontese.  

 

Intanto la polizia ha diffuso un video in cui parla l’agente aggredito Alessandro Calista. “Sono un po’ amareggiato, ma mi sento bene. La manifestazione si è rivelata essere molto violenta, c’è stata una escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia”. 

“Penso che chiunque avrebbe avuto paura ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestirla al meglio”, aggiunge Calista che ringrazia la squadra. “E’ sempre stata vicina a me, nonostante il video dicesse il contrario, ma smentisco tutto e dico che la squadra era vicina – conclude Calista – solamente che gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti, quindi cercavamo di contenere un po’ il tutto, poi mi sono ritrovato nella ressa, mi hanno spinto giù e, da là è successo quello che è successo”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.