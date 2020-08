AGI – Dopo i due morti a Kenosha, gli scontri anti-razzismo hanno fatto una vittima anche a Portland, in Oregon, e hanno infuocato ancora di piu’ l’accesa campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti. Questa volta il decesso è avvenuto tra le fila dei sostenitori del presidente Donald Trump, secondo una prima ricostruzione. La sparatoria è avvenuta intorno alle 20.45 (ora locale, le 5.45 in Italia), nel centro della città sulla costa nord-orientale. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato a terra un uomo raggiunto al petto da un colpo d’arma da fuoco.

L’articolo Scontri a Portland, ucciso un sostenitore di Trump. Il presidente attacca i dem, “gente vuole sicurezza” proviene da Notiziedi.

