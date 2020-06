Scontri alla manifestazione di estrema destra a Roma

È subito degenerata in scontri la la manifestazione organizzata al Circo Massimo da alcuni gruppi di estrema destra e di ultà per contestare le politiche del governo durante la fase di lockdown.

Saluti romani e bandiere tricolore al vento durante l’inno di Mameli; magliette bianche, cori “libertà, libertà”, alternati alla Cavalcata delle Valchirie di Wagner: alcuni manifestanti indossano cappucci per non rendere visibili i loro volti.

La diretta video della manifestazione

In via dei Cerchi, a fianco al Circo Massimo, si sono ritrovati in alcune centinaia per dare vita alla manifestazione indetta da Forza Nuova e dal gruppo ‘Ragazzi d’Italia’.

