domenica, 1 Febbraio , 26

Scontri Askatasuna, tre persone arrestate: una ha aggredito il poliziotto

Scontri Askatasuna, tre persone arrestate: una ha aggredito il poliziotto

Scontri Askatasuna, tre persone arrestate: una ha aggredito il poliziotto
Redazione-web

(Adnkronos) – Tre arresti e ventiquattro denunciati dalla polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per l’aggressione al poliziotto Alessandro Calista. Arrestato, in flagranza differita, è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato individuato attraverso l’analisi di alcuni filmati tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all’agente del Reparto Mobile di Padova.  

Il ventiduenne è stato anche denunciato per violenza a pubblico ufficiale, essendo stato ripreso in un’altra occasione mentre lanciava corpi contundenti contro le forze dell’ordine e per rapina in concorso, facendo parte del gruppo che oltre a cagionare lesioni al poliziotto, lo ha anche privato dello scudo, dell’U-bot e della maschera antigas. 

