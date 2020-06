Scontri davanti all’ambasciata Usa di Atene. Un italiano tra gli arrestati

C’e’ un italiano tra i cinque manifestanti arrestati dalla polizia greca in seguito ai disordini verificatisi mercoledì scorso di fronte all’ambasciata statunitense ad Atene. Lo riferisce la testata in lingua inglese per i greci all’estero ‘The National Herald’. La manifestazione era stata organizzata per ieri sera da alcuni attivisti anarchici e della sinistra radicale per protestare contro la morte dell’afroamericano George Floyd.

Avvicinatisi troppo all’ambasciata e respinti dalla polizia, alcuni manifestanti avevano iniziato a tirare contro gli agenti pietre e bombe molotov. I poliziotti li avevano quindi dispersi lanciando lacrimogeni, per poi fermare e interrogare sette di loro.

