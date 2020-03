Scontro al Consiglio europeo. Conte dice no alla bozza

È scontro al Consiglio Ue sulle misure da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus: mentre il vertice dei leader dei 27 è ancora in corso, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez hanno detto ‘no’ al documento messo a punto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel: un documente insufficiente, dicono Roma e Madrid, che chiedono a Bruxelles di trovare una risposta “forte e adeguata” entro 10 giorni.

Secondo fonti di palazzo Chigi, sulla posizione di italia e Spagna c’è una “importante apertura” di Francia, Portogallo, Grecia, Irlanda e Lussemburgo.

