scontro-fra-treni-in-andalusia:-almeno-39-morti

Oltre 150 feriti. Non risultano italiani fra le vittime

Milano, 19 gen. (askanews) – È di almeno 39 morti e più di 150 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del gravissimo incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nel sud della Spagna, in Andalusia. Due treni ad alta velocità sono rimasti coinvolti in uno scontro dopo il deragliamento di alcuni vagoni.L’incidente è avvenuto nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova. Secondo le prime ricostruzioni, gli ultimi vagoni di un treno Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid sono deragliati e hanno urtato un convoglio Renfe che viaggiava in senso opposto su un binario adiacente, diretto verso Huelva.La violenza dell’impatto ha provocato l’uscita dai binari di più carrozze. A bordo dei due treni viaggiavano complessivamente oltre 400 persone. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto ambulanze, vigili del fuoco e squadre di emergenza che hanno lavorato per ore per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area.Tutte le persone che necessitavano di cure ospedaliere sono state evacuate e trasferite negli ospedali della zona. Diverse decine i feriti in condizioni gravi.Le immagini diffuse dalle Guardia Civil mostrano i convogli gravemente danneggiati e un intenso dispiegamento di mezzi di soccorso. I passeggeri sono stati aiutati a lasciare i treni anche rompendo i vetri di emergenza.Al momento non risulterebbero cittadini italiani tra le vittime o i feriti, ma le operazioni di identificazione sono ancora in corso.A seguito dell’incidente, il traffico dei treni ad alta velocità tra Madrid e diverse città dell’Andalusia è stato sospeso per l’intera giornata. Le cause dello scontro sono al vaglio delle autorità competenti.