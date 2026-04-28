scontro-fra-treni-in-indonesia:-almeno-14-morti-e-84-feriti

Roma, 28 apr. (askanews) – Almeno 14 persone sono morte e 84 sono rimaste ferite in una collisione ferroviaria nella città di Bekasi, a est della capitale indonesiana Giacarta, secondo il capo dell’agenzia indonesiana per i soccorsi, Mohammad Shafii.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso sul luogo dell’incidente, ha aggiunto l’agenzia Reuters.

La collisione è avvenuta ieri, nella notte italiana, presso la stazione di Bekasi Timur, quando un treno pendolare e un treno a lunga percorrenza si sono scontrati. Il treno a lunga percorrenza ha tamponato la carrozza di coda dell’altro mezzo, riservata alle donne.