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Scontro fra treni in Indonesia: almeno 14 morti e 84 feriti
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Scontro fra treni in Indonesia: almeno 14 morti e 84 feriti

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Roma, 28 apr. (askanews) – Almeno 14 persone sono morte e 84 sono rimaste ferite in una collisione ferroviaria nella città di Bekasi, a est della capitale indonesiana Giacarta, secondo il capo dell’agenzia indonesiana per i soccorsi, Mohammad Shafii.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso sul luogo dell’incidente, ha aggiunto l’agenzia Reuters.

La collisione è avvenuta ieri, nella notte italiana, presso la stazione di Bekasi Timur, quando un treno pendolare e un treno a lunga percorrenza si sono scontrati. Il treno a lunga percorrenza ha tamponato la carrozza di coda dell’altro mezzo, riservata alle donne.

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