scontro-frontale-tra-scooter-e-auto-nel-cagliaritano,-un-morto-e-un-ferito

(Adnkronos) – Incidente mortale ad Assemini, nella Città metropolitana di Cagliari. La vittima è un 64enne del capoluogo, residente a Decimomannu. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri verso le 7.30 del mattino una ragazza di 27 anni, mentre percorreva la provinciale 92, ha invaso la corsia opposta con la sua Opel Corsa. In quel momento sopraggiungeva nella direzione opposta il 64enne di Cagliari in sella a uno scooter Suzuki Burgman. L’impatto frontale è stato inevitabile e per l’uomo non c’è stato niente da fare. La ragazza è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, non è in pericolo di vita.