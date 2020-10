Scontro Gemma vs Maria a Uomini e Donne: “sei insignificante” e lei “tu pesante” | Video Witty Tv

Scontro fra Gemma e Maria a Uomini e Donne. Le due dame a confronto dopo la scelta di Paolo che ha deciso di “mollare” la Galgani e proseguire la sua conoscenza con la dama Maria.

Le donne hanno due versioni differenti sulla vita e i sentimenti. “Le lacrime vanno spese per cose importanti” – dice a gran voce Maria, ma Gemma replica “sei insignificante“. La dama non ci sta e ribatte: “non si dice insignificante, ma tu sei pesante“. Giovanni dal parterre maschile prende la parola per difendere Gemma, ma Tina interviene chiedendo: “tu la corteggeresti? Usciresti questa sera a cena con lei?“, ma il cavaliere risponde “no!”.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Gemma e Maria a Uomini e Donne.

