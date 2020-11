Scontro in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Scontro in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Il motivo? Un incontro al Billionere in Sardegna di Flavio Briatore. La ex moglie dell’imprenditore accusa la Salemi di aver scambiato messaggini con il suo ex e di non essere stata particolarmente carina con lei. Mentre la Salemi afferma che la Gregoraci l’è apparsa snob, che non ha salutato e che con l’ex marito, c’è stata solo una conoscenza e che non si è mai andati oltre questo. Ecco il Video Mediaset.

