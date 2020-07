Scontro in Sardegna sul piano paesaggistico

AGI In Sardegna si allentano le tutele su coste, zone agricole e beni identitari. La maggioranza di centrodestra e sardista alla guida della Regione, dopo una battaglia con centrosinistra e M5S durata 43 giorni nelle commissioni e nell’Aula del Consiglio regionale, è riuscita a varare ieri sera una leggina di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale del 2006 per far venir meno la copianificazione col Mibact in alcuni ambiti

Ora il testo, approvato con 31 sì, un astenuto e 20 no, dopo l’ennesima maratona in Aula, rischia di essere impugnato dal governo davanti alla Corte costituzionale. Lo chiederà sicuramente il Gruppo d’intervento giuridico (Grig),

