Scontro nella notte tra Selvaggia Roma ed Enock al Grande Fratello Vip: “In discoteca ci siamo baciati” | Video Mediaset

Selvaggia Roma appena entrata al Grande Fratelo Vip si scontra immediatamente con Enock, fratello di Mario Balotelli. La donna sostiene che la scorsa estate Enock l’ha baciata, nonostante il calciatore fosse fidanzato. Il giovane concorrente nega e parte lo scontro. Ma La Roma non molla: “Se sei talmente ubriaco, da non capire quello che fai non è colpa mia. Io non sono venuta qui per raccontare caz**te. Questa è follia ragazzi”. Enock non ci sta e l’aggredisce verbalmente dandole della bugiarda. Ecco il Video Mediaset.

