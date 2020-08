AGI – Mentre la scienza mondiale si interroga (e divide) sul vaccino russo annunciato da Putin, e Mosca replica definendo “infondati” i dubbi, in Italia la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 ha superato le 4mila adesioni. E già la politica si confronto e scontra su come dovrà essere somministrato: a far discutere è l’ipotesi di non obbligatorietà del vaccino.

Ipotesi illustrata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non trova d’accordo Matteo Renzi, che ha lanciato una petizione ad hoc proprio per chiedere che il vaccino sia obbligatorio.

Contro l’obbligo si schiera invece Matteo Salvini: “Io sono sempre perchè la gente possa scegliere,

L’articolo Scontro politico sull’obbligatorietà del vaccino contro il coronavirus proviene da Notiziedi.

