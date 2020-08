Scontro sul bilancio, crisi nel governo israeliano

È crisi nel governo israeliano, diviso sul bilancio: la riunione dell’esecutivo prevista per oggi è saltata in uno scambio di accuse tra Likud e Blu e Bianco, entrambi arroccati sulle proprie posizioni. Il premier Benjamin Netanyahu spinge per approvare un budget che riguardi solo i pochi mesi restanti del 2020, sostenendo che l’iniziativa è necessaria a causa dell’incertezza provocata dall’epidemia di coronavirus, mentre il partito centrista del ministro della Difesa e premier alternato Benny Gantz punta a redigerlo biennale.

Il rischio di nuove elezioni

Se non si troverà un compromesso entro il 25 agosto, questo porterà automaticamente Israele alle urne il prossimo novembre,

