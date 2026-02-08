domenica, 8 Febbraio , 26

Bari, due incidenti nella notte: morte due giovani, grave un bambino

(Adnkronos) - Due ragazze sono morte in due...

Milano Cortina 2026, no al super casco: il Tas boccia l’invenzione britannica

(Adnkronos) - Il casco della Gran Bretagna è...

Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime

(Adnkronos) - Un incendio è scoppiato oggi domenica...

Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match nella 24esima giornata di...
scontro-sulla-provinciale-412-nel-milanese,-morta-59enne
Scontro sulla provinciale 412 nel Milanese, morta 59enne

Scontro sulla provinciale 412 nel Milanese, morta 59enne

DALL'ITALIA E DAL MONDOScontro sulla provinciale 412 nel Milanese, morta 59enne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una donna di 59 anni è morta in un incidente avvenuto intorno alle 4.45 di oggi domenica 8 febbraio sulla provinciale 412 in prossimità dell’uscita per Landriano, nella zona sud del Milanese.  

Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Stradella, l’auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere il corpo privo di vita della donna. Bonificata e emessa in sicurezza l’area dell’incidente. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.