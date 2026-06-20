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Scontro tra auto e scooter a Pietrasanta, muore un 17enne
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scontro tra auto e scooter a Pietrasanta, muore un 17enne

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(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in viale Roma, a Focette, frazione di Pietrasanta (Lucca). Poco prima delle 4 del mattino, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter con a bordo due giovani si è scontrato con un’autovettura. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 17 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Ferito in modo molto serio anche l’altro occupante dello scooter, un giovane di 18 anni, trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Querceta, le ambulanze della Misericordia di Lido di Camaiore e della Croce Bianca, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. 

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