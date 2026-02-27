venerdì, 27 Febbraio , 26

Scontro tra auto, tir e bus nell’Aretino: 5 feriti sulla Sp 327
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scontro tra auto, tir e bus nell’Aretino: 5 feriti sulla Sp 327

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) – Grave incidente stradale con cinque feriti all’alba di oggi lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 5.30, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto, un autoarticolato e un autobus di linea del trasporto pubblico locale. 

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato l’uscita di strada del pullman che, con a bordo otto passeggeri, si è ribaltato su un fianco ai margini della carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi dopo l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Cortona. 

I pompieri hanno lavorato per aprire un varco nella fiancata del mezzo e raggiungere i passeggeri rimasti all’interno, quindi hanno provveduto all’immobilizzazione e all’estrazione dei feriti, affidandoli alle cure del personale sanitario. È stata fatta intervenire anche l’autogru per il successivo recupero dell’autobus e per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. 

Il servizio di emergenza ha inviato l’ambulanza infermieristica di Foiano della Chiana e due ambulanze di base della Misericordia di Castiglion Fiorentino e della Croce Bianca di Monte San Savino. Complessivamente sono cinque le persone rimaste ferite, tutte passeggeri del pullman. Si tratta di due uomini di 40 anni e di tre donne di 40, 42 e 54 anni. Quattro di loro sono stati classificati in codice 2 e trasportati tra l’ospedale della Fratta di Cortona e all’ospedale San Donato di Arezzo, mentre la donna di 54 anni, in codice minore, è stata accompagnata al San Donato per accertamenti. Le loro condizioni, pur richiedendo il ricovero, non risultano al momento critiche. 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cortona, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rimasta rallentata per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. 

