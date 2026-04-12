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Scontro tra autocarro e macchina nel Modenese: 3 morti
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Scontro tra autocarro e macchina nel Modenese: 3 morti

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(Adnkronos) – Tragico incidente all’alba di oggi, domenica 12 aprile, sulla via Emilia Ovest a Modena: un violento scontro frontale tra un autocarro e un’auto ha provocato tre morti e un ferito grave. L’incidente è avvenuto alle 5.46 di questa mattina e ha richiesto un intervento urgente dei soccorsi, mentre la strada è stata completamente chiusa al traffico. 

L’impatto, all’altezza del civico 1700, ha coinvolto un autocarro adibito al trasporto latte e una macchina. Nello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti di strada terminando la loro corsa in una scarpata. Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, intervenute in pochi minuti sul posto, hanno operato con attrezzature idrauliche per estrarre i quattro occupanti intrappolati tra le lamiere della vettura. Nonostante la tempestività dei soccorsi per tre di questi il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione della viabilità. Al momento, la strada risulta completamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della strada. 

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