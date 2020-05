Scontro tra M5s e Lega sulla sanità lombarda. Caos in Aula

È di nuovo caos alla Camera. Ma la tensione, altissima, si sposta anche al Senato. E volano parole grosse. A fronteggiarsi in un duello a distanza che rischia di sfociare in una vera e propria rissa sono gli ex alleati di governo: da una parte il Movimento 5 stelle, che boccia senza appello la sanità lombarda nella gestione dell’emergenza coronavirus. Dall’altra la Lega, che insorge e accusa i pentastellati di “speculare sui morti”.

Durissimo Matteo Salvini, che invita i grillini a “sciacquarsi la bocca prima di insultare la Lombardia”. Nel ring salgono anche le altre forze politiche, con Giorgia Meloni convinta che tutto rientri in una precisa “strategia”,

