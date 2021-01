Scontro tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al GF Vip: “Sono delusa da te” | Video Mediaset

Fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è scontro. Scoppia una discussione molto accesa per delle incomprensioni che diventano sempre più palesi. Il motivo? Zorzi secondo la Orlando, non avrebbe dovuto ballare la samba con Dayane Mello, in occasione della festa brasiliana. Sicuramente il fatto che Stefania e Dayane non siano in buoni rapporti ha fatto scattare la gelosia della Orlando.

Stefania Orlando, dopo un tentativo di chiarimento con Tommaso non andato a buon fine, si sfoga con Giulia Salemi. Dice alla influencer: “Se tu sai, che ho avuto dei problemi con Dayane che mi ha detto che faccio pena, e poi tu ti metti a fare uan serata con lei? E Cecilai mi ha detto, eh sai ci siamo chiariti”. Ecco Il Video Mediaset.

