mercoledì, 20 Agosto , 25

Musk frena sul nuovo partito: per il 2028 c’è l’idea di puntare su Vance

(Adnkronos) - Procederebbe con cautela, frenerebbe, senza fare...

Sinner in coppia con Serena Williams agli Us Open? La rivelazione sulla ‘pazza idea’ di Jannik

(Adnkronos) - Il curioso retroscena su Jannik Sinner...

Ucraina, Trump: “Putin e Zelensky organizzano incontro, ora meglio senza di me”

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "sono...

Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: un morto

(Adnkronos) - E' stato trovato morto l'uomo disperso...
scontro-tra-treno-merci-e-regionale-su-linea-brennero,-tre-feriti-lievi
Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero, tre feriti lievi

Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero, tre feriti lievi

DALL'ITALIA E DAL MONDOScontro tra treno merci e regionale su linea Brennero, tre feriti lievi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono tre i feriti lievi nello scontro avvenuto sulla linea del Brennero fra un treno merci e un treno regionale tra Mezzocorona e Trento nord. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale mentre gli altri due sono andati autonomamente a farsi medicare. La linea è ancora interrotta.  

Da una prima ricostruzione di Rfi, durante le operazioni di manovra i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale e l’uscita dai binari di una sola carrozza. I passeggeri del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.