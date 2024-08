scontro-tra-venditti-e-la-deputata-fdi-ambrosi.-lei-aveva-chiesto-il-daspo:-“messa-alla-gogna-sui-social,-ma-non-ho-paura”

ROMA – Non si spegne la polemica attorno ad Antonello Venditti dopo gli insulti – e le successive scuse – ad una ragazza disabile durante un concerto a Barletta. Il cantautore ha fatto pubblica ammenda per il suo gesto, sia sui social che in forma privata alla famiglia della ragazza. Tuttavia, una nota della deputata Fdi, Alessia Ambrosi, ha riacceso la vicenda. La parlamentare ha chiesto infatti di applicare il ‘daspo’ all’artista romano. Quest’ultimo ha quindi pubblicato sulla propria pagina Facebook la nota in questione con la seguente didascalia: “Dopo le scuse fatte ai genitori di Cinzia questo è il reale intendimento nei confronti della liberta’ di espressione: ‘Zitto e canta!’ Vi voglio bene e spero non mettiate mai in discussione la mia onestà di pensiero“, e ancora, “ecco cosa c’è dietro a questa polemica creata ad arte”. Quindi la chiosa: “È stato solo un bellissimo concerto”. Il post ha avuto l’effetto di riavviare il dibattito con circa 2.000 commenti, suddivisi tra chi soddisfatto delle scuse assolve il cantautore e chi invece prosegue nello sdegno.

LA REPLICA DI AMBROSI

Non si è fatta attendere quindi l’ulteriore replica della Ambrosi, secondo la quale l’intento di Venditti era quello di scatenare i suoi fan contro di lei: “Antonello Venditti ha qualche serio problema con il concetto disabilità– ha commentato- oltre che con quello di sensibilità e civiltà comportamentale. Dopo che ho espresso il mio punto di vista sui suoi indifendibili e inescusabili insulti a una persona con disabilità ha tentato di mettermi alla gogna sulla sua pagina Facebook per scaraventarmi addosso le ire del suo pubblico, ma perfino in un luogo virtuale ovviamente composto da suoi ammiratori il livello di riprovazione per la sua incredibile sortita sul palco di Barletta ha trasformato l’operazione in un boomerang con una selva di commenti critici e negativi. Può tentare di scatenarmi contro chi vuole, in ogni caso io difendo le persone con disabilità e le loro famiglie, e se ci sono di mezzo buone cause non ho paura di niente e di nessuno”.

L’articolo Scontro tra Venditti e la deputata Fdi Ambrosi. Lei aveva chiesto il daspo: “Messa alla gogna sui social, ma non ho paura” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it