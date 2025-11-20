giovedì, 20 Novembre , 25
Scoperta una ragnatela gigante con 111.000 ragni

I ricercatiori raccolgono campioni in una grotta in Grecia

Milano, 20 nov. (askanews) – I ricercatori stanno raccogliendo campioni da un’enorme ragnatela coloniale scoperta nella Grotta di Sulfur, al confine tra Albania e Grecia. Questa ragnatela, che copre un’area di oltre 100 metri quadrati, ospita più di 110.000 ragni, tra cui circa 69.000 ragni domestici (Tegenaria domestica) e più di 42.000 ragni domestici comuni (Linyphiidae), secondo uno studio pubblicato a ottobre. Questa scoperta è il “primo caso documentato di formazione di ragnatele coloniali in queste specie”, osservano gli esperti, che specificano che questa immensa ragnatela è composta da “numerose ragnatele individuali a forma di imbuto, ciascuna posizionata strategicamente in un’area dove le risorse trofiche (cibo disponibile) sono abbondanti”.

