Scoperto l’autore della falsa circolare di Azzolina sulla chiusura delle scuole a marzo

AGI – È stato individuato e denunciato l’autore della falsa circolare, con la firma della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che venne divulgata in rete a marzo. Il falso documento, che all’epoca dei fatti ebbe un’ampia eco e provocò disorientamento nell’ambiente scolastico agli albori del periodo di emergenza pandemica, invitava i direttori degli uffici scolastici regionali e i dirigenti delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale ad adottare presunte misure urgenti in materia di didattica a distanza, da mettere in atto a seguito della diffusione del Covid-19. E paventava la possibilità di bocciatura per gli studenti che non avevano la sufficienza nelle materie.

