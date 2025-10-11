sabato, 11 Ottobre , 25

Scoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico

Redazione-web
Di Redazione-web

Lo scheletro quasi completo di un esemplare 150 milioni di anni da

Milano, 11 ott. (askanews) – Un fossile di coccodrillo, risalente al Giurassico, 180 milioni di anni fa. Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell’Hérault. Venerdì, al Museo di Lodève, è stato presentato al pubblico.Il fossile è lungo cinque metri e largo più di due. La spina dorsale, le zampe e il lungo rostro – una bocca molto allungata – munito di denti sono ancora chiaramente visibili.È stato portato al museo da un escursionista che lo ha trovato per caso a poche decine di chilometri da Montpellier, nell’entroterra.Questo coccodrillo dell’era dei dinosauri viveva in parte in acqua e in parte in superficie. Sebbene i suoi denti mostrino un adattamento a una dieta altamente piscivora, la specie non è stata ancora identificata ufficialmente e devono ancora essere condotte analisi scientifiche”.

