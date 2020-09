Scoperto un parco sommerso nel mare del Salento

AGI – Un parco archeologico sommerso fruibile anche attraverso la realtà virtuale: è il progetto che sta portando avanti l’Università del Salento sul litorale di Brindisi. Sono riprese in questi giorni, e proseguiranno per tutto il mese di settembre, le ricerche del Dipartimento di Beni Culturali dell’ Università del Salento nell’insenatura di Torre Santa Sabina – Baia dei Camerini (Comune di Carovigno, Brindisi), grazie alla concessione di scavo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tramite della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto.

La campagna d’indagine si pone in continuità con le precedenti ricerche del progetto UniSalento “L’approdo ritrovato”

